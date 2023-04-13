Про це пише політолог Олексій Голобуцький.

Зверніть увагу Україна заарештувала майно прокремлівського олігарха Новинського на понад 3,5 мільярда

"Активи ці поповнять український бюджет, однак найважливіше навіть не це. Головне, що мова йде не просто про арешт майна, а про захист економічних інтересів держави та позбавлення російських "агентів впливу" ресурсів, необхідних їм для підривної діяльності. Ще на одного агента росії менше, причому агента багатого і впливового", – акцентує експерт.

На думку Голобуцького, справа проти Новинського має гарну судову перспективу. "За моїм спостереженням справи СБУ, на відміну від деяких інших правоохоронних органів, не розвалюються в судах. А тому свої активи проросійський олігарх навряд побачить", – підкреслює політолог.

"Новинський, логічно, був внесений за поданням СБУ в санкційний список. Проте він намагався уникнути санкцій і перереєструвати об'єкти на афільовані комерційні структури, однак СБУ оборудку викрила. Новинський не перший у списку прихильників "русского міра", чиї статки арештовані за поданням підлеглих Малюка. Раніше така ж доля спіткала майно пари Медведчук-Марченко, Табачника та інших", – пише Голобуцький.

Нагадаємо, сьогодні СБУ арештувала майно проросійського олігарха Вадима Новинського на понад 3,5 мільярда гривень.