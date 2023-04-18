Зрадниця була делегатом на прокремлівському форумі під назвою "Ми разом з Росією". Тепер зловмисниці загрожує до 12 років ув’язнення.

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СБУ затримала доньку ексгауляйтера Чорнобаївки

Зрадницею виявилась 30-літня донька колишнього гауляйтера Чорнобаївки Юрія Турульова, якому СБУ вже повідомляла про підозру. Після захоплення селища жінка однією з перших підтримала окупантів та добровільно вступила до лав місцевої окупаційної адміністрації.

За протекції колаборанта Турульова його доньку призначили очільницею "відділу", де вона займалася запровадженням освітніх "стандартів" Росії на території захопленої громади,

– розповіли правоохоронці.

Так, зрадниця змушувала місцевих педагогів долучатися до процесу русифікації навчальних закладів та їх переведення на розрахунки в російських рублях. Окрім цього, жінка організовувала і особисто брала участь у численних пропагандистських акціях Росії в окупованій частині Херсонщини.

Наприкінці липня минулого року колаборантка була делегатом на прокремлівському форумі під назвою "Ми разом з Росією". На ньому учасники схвалили так звану "декларацію розвитку регіону", яка була планом інтегрування півдня України в економіку Росії.

Після визволення Чорнобаївки зрадниця переїхала до Вінниччини, де переховувалася під виглядом переселенки.

Що загрожує зрадниці

СБУ повідомила жінці про підозру за статтею про пособництво окупаційній адміністрації держави-агресора. Їй обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Тепер зловмисниці загрожує до 12 років ув’язнення.

Зрадницю затримали на Вінниччині / фото СБУ

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