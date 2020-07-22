Сотрудники Службы безопасности Украины пытаются допросить жену террориста Максима Кривоша, который 21 июня в Луцке захватил автобус с 13 пассажирами и угрожал взорвать его.

По словам работников СБУ, жена террориста не идет на контакт, сообщает телеграм-канал Pavlovsky NEWS.

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Правоохранители пообщались с соседями луцкого террориста. Они заявили, что Максим Кривош бил свою жену и ребенка.

Ранее сын террориста рассказал, что отношения с отцом у него "более-менее нормальные" и такого поступка от него не ожидал. Однако на месте событий террорист общался со своей женой в грубой форме.

Сотрудники СБУ добавили, что в психиатрической больнице есть заявление о том, что террорист – психически больной человек и его необходимо лечить принудительно.

Заявление о том, что Максим Кривош лечился в психиатрической больнице, полиция распространила специально для того, чтобы вывести террориста из равновесия. В то же время вывод о психическом здоровье Кривоша сделают эксперты, проведя судебно-медицинскую экспертизу.

Известно, что силовики не проверяли подвалы в доме на наличие склада оружия. Дело в том, что такой обыск невозможен без решения суда.

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