СБУ не может допросить жену луцкого террориста, она не идет на контакт, – СМИ
Сотрудники Службы безопасности Украины пытаются допросить жену террориста Максима Кривоша, который 21 июня в Луцке захватил автобус с 13 пассажирами и угрожал взорвать его.
По словам работников СБУ, жена террориста не идет на контакт, сообщает телеграм-канал Pavlovsky NEWS.
Обратите внимание В полиции объяснили, почему усилили меры безопасности в 9 областях Украины
Правоохранители пообщались с соседями луцкого террориста. Они заявили, что Максим Кривош бил свою жену и ребенка.
Ранее сын террориста рассказал, что отношения с отцом у него "более-менее нормальные" и такого поступка от него не ожидал. Однако на месте событий террорист общался со своей женой в грубой форме.
Сотрудники СБУ добавили, что в психиатрической больнице есть заявление о том, что террорист – психически больной человек и его необходимо лечить принудительно.
Известно, что силовики не проверяли подвалы в доме на наличие склада оружия. Дело в том, что такой обыск невозможен без решения суда.
Сотрудники СБУ о последних новостях о луцком террористе: смотрите видео
Захват заложников в Луцке: что известно
- Автобус с заложниками захватил человек, который назвал себя Максимом Плохим, в Луцке утром 21 июля.
- Злоумышленник сам позвонил в полицию и сообщил, что у него есть оружие.
- Злоумышленник хотел, чтобы чиновники Украины, религиозные и политические деятели опубликовали видеообращение с содержанием "Я – террорист в законе" и порекомендовали к просмотру фильм "Земляне" 2005 года.
- На самом деле захватил заложников 44-летний житель Ровненской области. Его настоящее имя – Максим Кривош. Он автор книги "Философия преступника".
- Вечером 21 июля после более 12 часов переговоров, в частности с президентом Зеленским, террорист сам сдался и отпустил всех заложников.
- Впоследствии в Харькове задержали его сообщника – Дмитрия Михайленко. Полицейские изъяли у него оружие.
- Кривошу и его сообщнику уже сообщили о подозрении. Террористу будут выбирать меру пресечения 23 июля.