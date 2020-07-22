Співробітники Служби безпеки України намагаються допитати дружину терориста Максима Кривоша, який 21 липня у Луцьку захопив автобус з 13 пасажирами та погрожував підірвати його.

За словами працівників СБУ, дружина терориста не йде на контакт, повідомляє телеграм-канал Pavlovsky NEWS.

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Правоохоронці поспілкувалися з сусідами луцького терориста. Вони заявили, що Максим Кривош бив свою дружину та дитину.

Раніше син терориста розповів, що стосунки із батьком у нього "більш-менш нормальні" і що такого вчинку від нього не очікував. Однак на місці подій терорист спілкувався з своєю дружиною у грубій формі.

Співробітники СБУ додали, що в психіатричній лікарні є заява про те, що терорист – психічно хвора людина і його необхідно лікувати примусово.

Заяву про те, що Максим Кривош лікувався в психіатричній лікарні, поліція розповсюдила спеціально для того, аби вивести терориста з рівноваги. Водночас висновок про психічне здоров'я Кривоша зроблять експерти, провівши судово-медичну експертизу.

Відомо, що силовики не перевіряли підвали в будинку на наявність складу зброї. Справа у тому, що такий обшук неможливий без рішення суду.

Співробітники СБУ про останні новини щодо луцького терориста: дивіться відео

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