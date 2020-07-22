СБУ не може допитати дружину луцького терориста, вона не йде на контакт, – ЗМІ
Співробітники Служби безпеки України намагаються допитати дружину терориста Максима Кривоша, який 21 липня у Луцьку захопив автобус з 13 пасажирами та погрожував підірвати його.
За словами працівників СБУ, дружина терориста не йде на контакт, повідомляє телеграм-канал Pavlovsky NEWS.
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Правоохоронці поспілкувалися з сусідами луцького терориста. Вони заявили, що Максим Кривош бив свою дружину та дитину.
Раніше син терориста розповів, що стосунки із батьком у нього "більш-менш нормальні" і що такого вчинку від нього не очікував. Однак на місці подій терорист спілкувався з своєю дружиною у грубій формі.
Співробітники СБУ додали, що в психіатричній лікарні є заява про те, що терорист – психічно хвора людина і його необхідно лікувати примусово.
Відомо, що силовики не перевіряли підвали в будинку на наявність складу зброї. Справа у тому, що такий обшук неможливий без рішення суду.
Співробітники СБУ про останні новини щодо луцького терориста: дивіться відео
Захоплення заручників у Луцьку: що відомо
- Автобус із заручниками захопив чоловік, який назвав себе Максимом Плохим, в Луцьку вранці 21 липня.
- Зловмисник сам зателефонував до поліції та повідомив, що у нього є зброя.
- Зловмисник хотів, аби чиновники України, релігійні й політичні діячі оприлюднили відеозвернення зі змістом "Я – терорист в законі" та порекомендували до перегляду фільм "Земляни" 2005 року.
- Насправді захопив заручників 44-річний житель Рівненської області. Його справжнє ім'я – Максим Кривош. Він автор книги Філософія злочинця".
- Увечері 21 липня після понад 12 годин перемовин, зокрема з президентом Зеленським, терорист сам здався та відпустив усіх заручників.
- Згодом у Харкові затримали його спільника – Дмитра Михайленка. Поліцейські вилучили у нього зброю.
- Кривошу та його спільнику уже повідомили про підозру. Терористу обиратимуть запобіжний захід 23 липня.