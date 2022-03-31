СБУ обезвредила банду, которая нападала на подразделения теробороны на Днепропетровщине
31 марта 2022 , 15:49Читати новину українською
Источник:СБУ
В Днепропетровской области банда напала на руководителя местной теробороны. После этого группировка долго не просуществовала: ее "накрыла" СБУ.
Банду нейтрализовали сотрудники СБУ во время спецоперации. В Службе безопасности говорят, что злоумышленники напали на теробороновца на блокпосте.
К теме Обстрел Днепра Филатов обещает вместе с СБУ ловить всех, кто публикует фото и видео
Представители теробороны не позволили провезти оружие
Представитель теробороны не разрешил незаконно провести оружие и боеприпасы членам банды. Как оказалось, ОПГ также не раз терроризировало местных жителей и угрожало им расправой.
Злоумышленники требовали с предпринимателей деньги – это был так называемый "сбор волонтерской помощи". Если им отказывали, то они обещали разобраться.
Коротко о других операциях СБУ:
- В Луганской области СБУ открыла уголовные производства в отношении группы депутатов Госдумы России, которые проводили пропагандистские акции в Луганске.
- В Ровненской области СБУ разоблачила агента российских спецслужб, который собирал разведывательную информацию.
- В Киеве задержали вражеского интернет-агента. Он призвал к ведению агрессивной войны и угрожал украинским военным.
- В Виннице: СБУ разоблачила местную жительницу, которая в соцсетях оправдывала российскую агрессию против Украины.
Тем временем британская разведка назвала территорию, где ожидать боев: узнайте в видео