Банду нейтралізували співробітники СБУ під час спецоперації. У Службі безпеки кажуть, що зловмисники напали на тероборонця на блокпості.

До теми Обстріл Дніпра: Філатов обіцяє разом з СБУ ловити усіх, хто публікує фото та відео

Представники Тероборони не дозволив провезти зброю

Представник Тероборони не дозволив незаконно провести зброю та боєприпаси членам банди. Як виявилось, ОЗУ також не раз тероризувало місцевих мешканців та погрожувало їм розправою.

Зловмисники вимагали зі підприємців гроші – це був так званий "збір волонтерської допомоги". Якщо їм відмовляли – то вони обіцяли розібратись.

Коротко про інші операції СБУ:

У Луганській області: СБУ відкрила кримінальні провадження щодо групи депутатів Держдуми Росії, які проводили у пропагандистські акції у Луганську.

У Рівненській області: СБУ викрила агента російських спецслужб, який збирав розвідувальну інформацію.

У Києві: затримали ворожого інтернет-агента. Він закликав до ведення агресивної війни та погрожував українським військовим.

У Вінниці: СБУ викрила місцеву мешканку, яка в соцмережах виправдовувала російську агресію проти України.

Тим часом британська розвідка назвала територію, де очікувати боїв: дізнайтесь у відео