СБУ обезвредила сеть агентов ФСБ, которые должны были сорвать поставки западного оружия, – эксперт

СБУ провела масштабную спецоперацию в Харьковской и Донецкой областях, не дав ФСБ сорвать поставки западного оружия на фронт.

Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий, комментируя очередную пропаганду Кремля.

Читайте также Избрание директора НАБУ как мина замедленного действия

"Агенты ФСБ собирали данные о маршрутах движения военных эшелонов и локации складов боеприпасов. По их данным должны произойти диверсии и ракетные удары на путях поставки. Кадры Кремль готовил не один год. Сеть была создана ФСБ еще до начала полномасштабного вторжения, а 24 февраля активирована. Среди агентов, которым теперь светит пожизненное и один из помощников действующего нардепа", – пишет политолог.

По словам Голобуцкого, оправдывать неудачи ФСБ в уничтожении каналов снабжения оружием вынужден был даже российский президент Путин.

Почему уничтожены "Хаймарсы" только в отчетах Минобороны России, а проблему вынужден комментировать даже президент? Путин объяснил в последнем интервью, что цель такая есть, "спустя рукава никто не относится", но украинцы везут технику, мол, очень скрытно и по ночам. Однако в том, что России не смогла провести ни одной удачной операции по уничтожению нашего оружия во время его доставки на фронт, заслуга не только "темных украинских ночей", но и наших спецслужб,

– акцентирует эксперт.

"Лишнее говорить, что разоблачение подобной сети – это десятки единиц спасенной техники и, самое главное, сотни спасенных жизней наших. А госпредателей с начала вторжения Служба, по официальным данным, арестовала более 600", – резюмирую Голобуцкий.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ обезвредила агентурную группу ФСБ, готовившую ракетные удары по объектам Укрзализныци.