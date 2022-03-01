СБУ объяснила, как быстро и эффективно работать с ботом, помогающим искать диверсантов

Служба безопасности Украины объяснила, как пользоваться специальным ботом, помогающим определять диверсантов. Для этого она обнародовала подробную инструкцию.

Краткую и понятную инструкцию СБУ обнародовала в телеграме 1 марта. Так люди меньше будут попадать на фейковые страницы и работать эффективнее.

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Как пользоваться специальным ботом

Для начала кликните с вашего смартфона или ПК на этот адрес официального чат-бота @stop_russian_war_bot. У вас сразу откроется страница чата.



Кликните на адрес / Фото СБУ

Нажмите "start/начать" в нижней части диалогового окна.



Нажмите "старт" / Фото СБУ

Готово! Теперь вы имеете чат в своих диалогах и вам уже не надо будет его искать. Вы можете сразу сообщать СБУ оперативную информацию о передвижении вражеских войск, диверсантов или агентов.



Чат будет в ваших диалогах / Фото СБУ

Обратите внимание, что СБУ просит присылать информацию о диверсантах структурировано:

1. Город, область, время, геолокация (если возможно) обнаружения подозрительного лица.

2. Количество враждебных лиц и их тип.

3. Дополнительная информация о направлениях движения, целях.

4. Особые приметы подозрительных лиц.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!