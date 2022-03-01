Коротку та зрозумілу інструкцію СБУ оприлюднила у телеграмі 1 березня. Так люди менше потраплятимуть на фейкові сторінки та працюватимуть ефективніше.

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Як користуватися спеціальним ботом

Для початку клікніть з вашого смартфону чи ПК на цю адресу офіційного чат-боту @stop_russian_war_bot. У вас одразу відкриється сторінка чату.



Клікніть на адресу / Фото СБУ

Натисніть "start/почати" внизу діалогового вікна.



Тоді натисніть "старт" / Фото СБУ

Готово! Тепер ви маєте чат у своїх діалогах і вам вже не треба буде його шукати. Ви можете одразу повідомляти СБУ оперативну інформацію про пересування ворожих військ, диверсантів чи агентів.



Чат буде у ваших діалогах / Фото СБУ

Зверніть увагу, що СБУ просить надсилати інформацію про диверсантів структуровано:



1. Місто, область, час, геолокація (якщо можливо) виявлення підозрілої особи.

2. Кількість ворожих осіб та їхній тип.

3. Додаткова інформація про напрями руху, мету та цілі.

4. Особливі прикмети підозрілих осіб.