Были подозрительные признаки: СБУ прокомментировала задержание сотрудника НАБУ
- СБУ задержала сотрудника НАБУ на блокпосте из-за подозрительных признаков. Основанием задержания явилось происхождение с оккупированных территорий и отсутствие подтверждения места работы.
- НАБУ считает задержание безосновательным, поскольку сотрудник прошел все проверки перед назначением, включая полиграф.
В воскресенье, 15 марта, в НАБУ проинформировали о задержании своего сотрудника Службой безопасности Украины на блокпосте при въезде в город Сумы.
Впоследствии ситуацию официально прокомментировали в СБУ. Там отметили, что задержанный имел ряд признаков, предусматривающих его дополнительную проверку.
Что стало причиной задержания?
Как сообщили в СБУ, мужчина оказался уроженцем временно оккупированных территорий. Он не смог назвать место своей работы, а для подтверждения личности продемонстрировал только страницу в приложении "Дия".
В ходе проверки его контактов правоохранители также обнаружили несколько номеров, зарегистрированных в России. В соответствии с установленными процедурами для таких ситуаций сотрудники Службы безопасности Украины, занимающиеся обнаружением подозрительных лиц на пути к прифронтовым территориям, решили провести в отношении него углубленную проверку.
СБУ работает исключительно в рамках действующего законодательства и соблюдает все алгоритмы, созданные для обеспечения безопасности граждан Украины и наших военных, выполняющих боевые задания на Сумском направлении,
– отметили в Службе.
Отметим, НАБУ ранее назвало задержание безосновательным, ведь, по убеждениям бюро, специалист прошел все проверки перед назначением, включая полиграфа.
Какая предыстория?
Летом 2025 года Владимир Зеленский заявлял, что система антикоррупционных органов должна функционировать без какого-либо российского влияния, а НАБУ и САП нужно "почистить".
В прошлом году Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора провели примерно 70 обысков в рамках дел, связанных с работниками НАБУ.