Были подозрительные признаки: СБУ прокомментировала задержание сотрудника НАБУ

В воскресенье, 15 марта, в НАБУ проинформировали о задержании своего сотрудника Службой безопасности Украины на блокпосте при въезде в город Сумы.

Впоследствии ситуацию официально прокомментировали в СБУ. Там отметили, что задержанный имел ряд признаков, предусматривающих его дополнительную проверку.

Что стало причиной задержания?

Как сообщили в СБУ, мужчина оказался уроженцем временно оккупированных территорий. Он не смог назвать место своей работы, а для подтверждения личности продемонстрировал только страницу в приложении "Дия".

В ходе проверки его контактов правоохранители также обнаружили несколько номеров, зарегистрированных в России. В соответствии с установленными процедурами для таких ситуаций сотрудники Службы безопасности Украины, занимающиеся обнаружением подозрительных лиц на пути к прифронтовым территориям, решили провести в отношении него углубленную проверку.

СБУ работает исключительно в рамках действующего законодательства и соблюдает все алгоритмы, созданные для обеспечения безопасности граждан Украины и наших военных, выполняющих боевые задания на Сумском направлении,

– отметили в Службе.

Отметим, НАБУ ранее назвало задержание безосновательным, ведь, по убеждениям бюро, специалист прошел все проверки перед назначением, включая полиграфа.

Какая предыстория?