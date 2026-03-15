Главные новости СБУ объяснили свои действия в отношении НАБУ
15 марта, 23:12
Обновлено - 23:32, 15 марта

Были подозрительные признаки: СБУ прокомментировала задержание сотрудника НАБУ

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • СБУ задержала сотрудника НАБУ на блокпосте из-за подозрительных признаков. Основанием задержания явилось происхождение с оккупированных территорий и отсутствие подтверждения места работы.
  • НАБУ считает задержание безосновательным, поскольку сотрудник прошел все проверки перед назначением, включая полиграф.

В воскресенье, 15 марта, в НАБУ проинформировали о задержании своего сотрудника Службой безопасности Украины на блокпосте при въезде в город Сумы.

Впоследствии ситуацию официально прокомментировали в СБУ. Там отметили, что задержанный имел ряд признаков, предусматривающих его дополнительную проверку.

Читайте также НАБУ проверит тайные банковские документы: что могут найти по делу Пронина 

Что стало причиной задержания? 

Как сообщили в СБУ, мужчина оказался уроженцем временно оккупированных территорий. Он не смог назвать место своей работы, а для подтверждения личности продемонстрировал только страницу в приложении "Дия".

В ходе проверки его контактов правоохранители также обнаружили несколько номеров, зарегистрированных в России. В соответствии с установленными процедурами для таких ситуаций сотрудники Службы безопасности Украины, занимающиеся обнаружением подозрительных лиц на пути к прифронтовым территориям, решили провести в отношении него углубленную проверку. 

СБУ работает исключительно в рамках действующего законодательства и соблюдает все алгоритмы, созданные для обеспечения безопасности граждан Украины и наших военных, выполняющих боевые задания на Сумском направлении, 
– отметили в Службе. 

Отметим, НАБУ ранее назвало задержание безосновательным, ведь, по убеждениям бюро, специалист прошел все проверки перед назначением, включая полиграфа.

Какая предыстория? 

  • Летом 2025 года Владимир Зеленский заявлял, что система антикоррупционных органов должна функционировать без какого-либо российского влияния, а НАБУ и САП нужно "почистить". 

  • В прошлом году Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора провели примерно 70 обысков в рамках дел, связанных с работниками НАБУ.