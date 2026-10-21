Составлял для ФСБ списки проукраинских верующих: СБУ объявила о подозрении доверенному лицу Путина

Российские оккупационные власти преследуют не только тех, кто оказывает сопротивление на фронте, но и религиозные общины на захваченных территориях. Одним из тех, кто помогает оккупантам выявлять нелояльных Кремлю верующих, по данным следствия, стал Артем Шарлай, представитель оккупационных властей Мелитополя.

Об этом сообщила СБУ.

Как Шарлай помогал оккупантам преследовать верующих?

В настоящее время Артем Шарлай возглавляет так называемый отдел по работе с религиозными организациями в оккупационной администрации. В 2024 году он также стал доверенным лицом Владимира Путина во временно оккупированном Мелитополе во время президентских выборов в России.

Согласно материалам следствия, фигурант причастен к организации репрессий против местных религиозных общин, которые оказывают сопротивление кремлевскому режиму или отказываются присоединяться к епархиям Русской православной церкви.

По поручению местного гауляйтера Шарлай составлял для ФСБ списки проукраински настроенных прихожан. В дальнейшем эти сведения использовались для рейдов против священнослужителей и верующих.

Во время таких операций российские силовики похищали людей на улицах или забирали их из собственных домов, а затем заключали в оккупационные тюрьмы. По данным следствия, там пострадавших пытали: избивали и душили, надевая пакеты на голову. Таким образом захватчики пытались заставить представителей религиозных общин поддерживать оккупационную власть.

Что грозит подозреваемому?

По информации СБУ, Шарлай поддерживал подконтрольные России террористические группировки на востоке Украины еще в 2014 году. После начала полномасштабного вторжения он присоединился к оккупационной администрации в Мелитополе.

Следователи заочно сообщили ему о подозрении по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины – военные преступления. Правоохранители продолжают меры по привлечению фигуранта к ответственности.

Подобные случаи сотрудничества с российскими спецслужбами фиксируются и на подконтрольной Украине территории. Напомним, недавно 24 Канал рассказывал, как в Краматорске задержали таксиста, который работал на российскую военную разведку и передавал врагу координаты в украинские военные объекты.