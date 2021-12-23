СБУ объявила подозрение главарю ЧВК "Вагнера" из-за боев под Дебальцево

Сотрудники СБУ заочно сообщили о подозрении руководителю российской частной военной компании "Вагнер". Его вину установили в рамках досудебного расследования.

Как сообщили в СБУ, подозреваемым является российский гражданин, который возглавил ЧВК для осуществления скрытых военных операций России.

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В чем обвиняют боевика

Злоумышленник причастен к:

посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины,

а также ведение агрессивной войны.

Во время расследования удалось установить, что в период с июля 2014 до марта 2015 года он находился на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Мужчина действовал по предварительному сговору с высокопоставленными должностными лицами Вооруженных сил России.

Он командовал подчиненными ему подразделениями боевиков ЧВК "Вагнер", которые совместно с подразделениями регулярных войск России и незаконных вооруженных формирований вели боевые действия против Вооруженных сил Украины,

– рассказали в СБУ.

Также сотрудники СБУ задокументировали факты интенсивного обстрела боевиками "Вагнера" украинских позиций на Дебальцевском направлении. В этих боях боевики понесли большие потери.

Какое наказание ему может светить

На основании полученных доказательств противоправной деятельности злоумышленник подозревается в совершении преступлений по:

статьей 110 о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины,

статьями 27, 27 и 437 о пособничестве в ведении агрессивной войны.

За это боевику может грозить 10–15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Решается вопрос об объявлении подозреваемого в международный розыск для привлечения к уголовной ответственности за преступления против государственной безопасности Украины.

Что известно о ЧВК "Вагнера"

Частная военная компания "Вагнера" – это российское неофициальное военное подразделение, которое не находится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц, однако его боевики, по данным журналистских расследований, принимали участие в операциях в Сирии, Ливии и в войне на востоке Украины.

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