СБУ обнародовала доказательства взяточничества начальника Летной академии НАУ

Служба безопасности Украины еще раз вручила подозрение во взяточничестве начальнику Летной академии Национального авиационного университета Александру Чумаку. Также она обнародовала доказательства по делу.

Новое подозрение злоумышленнику вручили в одной из киевских больниц. Он приехал туда с Кропивницкого, чтобы "подправить" свое здоровье.

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Что выяснило следствие

По данным СБУ, начальник Летной академии НАУ имеет мощные коррупционные связи в регионе. Это дало ему возможность уверенно чувствовать себя даже в статусе подозреваемого.

. Начальника Летной академии НАУ и его посредника (руководителя летных училищ ЛА НАУ) подозревают в вымогательстве взятки в размере 20 тысяч долларов.

Чиновники требовали деньги от директора одной из местных частных компаний за заключение договоров о сотрудничестве с Летной академией. Также они угрожали "уничтожить" его бизнес в случае отказа.

Посредника в деле задержали во время получения взятки при выезде из Кропивницкого. Он планировал сбежать в Киев.

Доказательства взяточничества

СБУ обнародовала видео, на котором зафиксировано встречи фигурантов дела с директором компании, от которого требовали взятку. В частности, там видно, как начальник Летной академии договаривается о системе "откатов" на учебных полетах студентов.

Также фигурант дела требовал выплатить взятку в долларах, ведь его не устраивала национальная валюта.

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На видео зафиксировано и то, как стороны договариваются об "откатах" с каждого этапа учений студентов. Начальник Летной академии также признался, что заставляет студентов вносить "дополнительные платежи".

СБУ обнародовала доказательства взяточничества: смотрите видео