СБУ обнародовала допрос руководителя "Изоляция" палача Куликовского
Источник:фейсбук СБУ
Пресс-служба СБУ обнародовала видео допроса бывшего боевика Дениса Куликовского. Он возглавлял незаконную тюрьму оккупантов "Изоляция".
Руководитель Донецкого застенка признался, что на территории "Изоляции" удерживали заключенных. Кроме того, там хранили оружие и военную технику.
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Жуткие детали из застенка "Изоляция"
Свою деятельность Куликовский охарактеризовал как "инспектор охраны". В частности, палач рассказал, что "следил за безопасностью" до декабря 2014 года.
А впоследствии его назначили руководителем "Изоляции".
Моя роль была "вытягивать" правдивые, скажем так, показания,
– заявил палач.
По словам Куликовского, в дальнейшем на каждом допросе присутствовали сотрудники ФСБ. Кроме того, на допросы нелюди приводили врача: чтобы откачивать заключенных после пыток.
Куликовский заявил, что заключенных, которые не сотрудничали с оккупантами, пытали. Впоследствии людей отводили в камеры, где не было санитарных узлов. Вместо похода в уборную давали бутылки.
Иногда пленников заставляли целые сутки стоять. В это время заключенным не разрешали давать пищу и воду.
Куликовский рассказал, что руководил "Изоляцией" до июля 2015 года. Тогда из-за его вины погиб пьяный охранник застенки. Куликовский потерял "должность". В то же время он остался в "Изоляции" до 2018 года и все это время продолжал пытать пленников.
Допрос палача Куликовского: смотрите видео
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