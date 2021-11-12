СБУ обнародовала допрос руководителя "Изоляция" палача Куликовского

Пресс-служба СБУ обнародовала видео допроса бывшего боевика Дениса Куликовского. Он возглавлял незаконную тюрьму оккупантов "Изоляция".

Руководитель Донецкого застенка признался, что на территории "Изоляции" удерживали заключенных. Кроме того, там хранили оружие и военную технику.

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Жуткие детали из застенка "Изоляция"

Свою деятельность Куликовский охарактеризовал как "инспектор охраны". В частности, палач рассказал, что "следил за безопасностью" до декабря 2014 года.

А впоследствии его назначили руководителем "Изоляции".

Моя роль была "вытягивать" правдивые, скажем так, показания,

– заявил палач.

По словам Куликовского, в дальнейшем на каждом допросе присутствовали сотрудники ФСБ. Кроме того, на допросы нелюди приводили врача: чтобы откачивать заключенных после пыток.

Куликовский заявил, что заключенных, которые не сотрудничали с оккупантами, пытали. Впоследствии людей отводили в камеры, где не было санитарных узлов. Вместо похода в уборную давали бутылки.

Иногда пленников заставляли целые сутки стоять. В это время заключенным не разрешали давать пищу и воду.

Куликовский рассказал, что руководил "Изоляцией" до июля 2015 года. Тогда из-за его вины погиб пьяный охранник застенки. Куликовский потерял "должность". В то же время он остался в "Изоляции" до 2018 года и все это время продолжал пытать пленников.

Допрос палача Куликовского: смотрите видео

Задержание Куликовского: главное