Правоохранители остановили представителей "Нацкорпуса" около 5 часов утра 6 августа. Работники СБУ сообщили, что не могут прокомментировать эту ситуацию, потому что у них нет такой информации.

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Автобусы стояли на Валковском блокпосте. Известно, что СБУ проводила обыски более 4 часов.

Активистов задержали по дороге в Киев, где должна была состояться акция в отношении задержанных накануне в Харькове. Сообщают, что за 3 часа проверили только 6 человек. Каждого допрашивали, проверяли документы и фотографировали.

Из всех регионов на суд к моему собрату Чили и другим задержанным патриотам едут сотни людей. В Харьковской области вблизи Валок силовики перекрыли дорогу нашим активистам. Безосновательно держали 4 часа месте,

– пишет руководитель центрального штаба "Нацкорпуса" Максим Жорин.

Члени "Нацкорпусу" говорят, что это делают намеренно, чтобы они не смогли доехать до Киева. Активистов отпустили ближе к 8 утра.

На Харьковщине СБУ задержала членов "Нацкорпуса", которые ехали на суд в Киев / Фото из телеграма "ВЕХА. Харьков" и "Нацкорпуса"

Обратите внимание! Суд начнется в 10 часов в Шевченковском районном отделе в Киеве. Активисты пишут, что они собираются в то же время возле здания.

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