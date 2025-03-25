СБУ – одно из ключевых звеньев сил обороны, с рекордным уровнем доверия людей, – эксперт

Эффективные результаты СБУ подтверждают, что она сегодня является одним из ключевых звеньев Сил безопасности и обороны.

Об этом заявил политолог Алексей Голобуцкий, комментируя 33-ю годовщину создания СБУ, сообщает 24 Канал.

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По мнению эксперта, определяющими стали изменения, которые провел Василий Малюк, возглавив СБУ в июле 22-го.

Он, без преувеличения – лучший глава в истории Службы, который смог быстро и квалифицированно перестроить ее работу во время войны. Не случайно в СБУ сегодня самый высокий уровень доверия общества среди всех правоохранительных органов, который к тому же является рекордным за все годы независимости,

– акцентирует политолог.

Эксперт считает ключевыми успехи Службы во время боевой работы на линии фронта.

"СБУ разработала действенную стратегию использования беспилотников для различных задач – на поле боя и в глубоком тылу России. От морских дронов до ударных БПЛА. А спецназовцы Службы входят в тройку лучших подразделений по эффективности работы с дронами. Всего с начала войны СБУ уничтожила почти 1 700 российских танков, почти 3 тысячи ББМ, более 500 РЭБов и почти 240 средств ПВО. Василий Малюк создал в составе СБУ эффективные "антидронные" расчеты. Они успешно сбивают российские "Суперкамы", "Орланы", "Залы" и "Ланцеты". А киберы СБУ вычисляют и уничтожают экипажи, которые управляют этими дронами", – пишет Голобуцкий.

Политолог также обращает внимание на успешные действия Службы во вражеском тылу и мощную работу контрразведки СБУ.

Спецслужба поразила уже около 200 сверхважных объектов – военных аэродромов, складов оружия, НПЗ и нефтебаз, заводов, которые производят дроны и КАБы. Россия потеряла миллиарды долларов, которые могла потратить на войну. При этом контрразведка СБУ постоянно переигрывает противника и находится на шаг впереди россиян в этой войне. С начала полномасштабной войны СБУ разоблачила более 100 агентурных сетей. Среди задержанных контрразведкой есть также известные политики из разных политсил, которые вели подрывную деятельность против Украины в интересах Кремля,

– резюмирует эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что с поздравлением в честь годовщины создания Службы выступил глава СБУ Василий Малюк.

"Наш приоритет – уничтожить как можно больше врагов и освободить свою землю. Украинцы делали это уже много раз: только меняли казацкие сабли на современное оружие и FPV-дроны. У нас есть хорошая генетическая память, умноженная на жажду свободы и ненависть к российским палачам", – заявил он.