СБУ опровергла информацию о кибератаках из Китая накануне вторжения России

1 апреля 2022 , 22:57
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СБУ опровергли информацию о том, что из Китая совершили кибератаку. Речь идет об атаке накануне полномасштабного вторжения России в Украину.

Соответствующую информацию обнародовало издание The Times. Зато 1 апреля СБУ заявила, что не имеют документов с информацией об этом.

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Автор: Діана Квасневська