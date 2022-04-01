СБУ опровергла информацию о кибератаках из Китая накануне вторжения России
1 апреля 2022 , 22:57Читати новину українською
СБУ опровергли информацию о том, что из Китая совершили кибератаку. Речь идет об атаке накануне полномасштабного вторжения России в Украину.
Соответствующую информацию обнародовало издание The Times. Зато 1 апреля СБУ заявила, что не имеют документов с информацией об этом.
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