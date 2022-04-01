О потерях, которые наши воины нанесли российским оккупантам, сообщила пресс-служба группировки Объединенных сил.

Читайте также Впереди нас ждут суровые дни, – военный аналитик

В зоне ООС отразили 9 атак вражеских войск

Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 9 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам,

– говорится в вечерней сводке.

В частности, украинские защитники уничтожили:

8 танков,

44 единицы бронированной техники,

16 единиц автомобильной техники,

10 артиллерийских систем противника.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 3 беспилотных летательных аппарата врага.

Напомним, что за прошедшие сутки в зоне ООС отбили 7 вражеских атак.

К теме: потери врага по состоянию на 1 апреля