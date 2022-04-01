О потерях, которые наши воины нанесли российским оккупантам, сообщила пресс-служба группировки Объединенных сил.
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В зоне ООС отразили 9 атак вражеских войск
Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 9 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам,
– говорится в вечерней сводке.
В частности, украинские защитники уничтожили:
- 8 танков,
- 44 единицы бронированной техники,
- 16 единиц автомобильной техники,
- 10 артиллерийских систем противника.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 3 беспилотных летательных аппарата врага.
Напомним, что за прошедшие сутки в зоне ООС отбили 7 вражеских атак.
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