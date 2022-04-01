Про втрати, які наші воїни завдали втрат російським окупантам, повідомила пресслужба угруповання Об’єднаних сил.

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У зоні ООС відбили 9 атак ворожих військ

Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об'єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 9 атак ворога. Наші воїни нанесли втрат російським окупантам,

– йдеться у вечірньому зведенні.

Зокрема, українські захисники знищили:

8 танків,

44 одиниці броньованої техніки,

16 одиниць автомобільної техніки,

10 артилерійських систем противника.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 3 безпілотних літальних апарати ворога.

Нагадаємо, що минулої доби у зоні ООС відбили 7 ворожих атак.

До теми: втрати ворога станом на 1 квітня