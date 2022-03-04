В СБУ опровергли самые распространенные фейки оккупантов

Каждый день российская пропаганда порождает новые фейковые новости и дезинформацию. Служба безопасности Украины опровергла самые распространенные из них.

В СБУ подчеркнули, что российские захватчики ежедневно несут серьезные потери и пытаются всеми средствами посеять панику. Однако всегда нужно проверять услышанную или увиденную информацию в официальных источниках информации.

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Самые распространенные фейки, которые создают захватчики:

украинское руководство якобы покинуло территорию государства или подписало договор о капитуляции;

население оккупированных населенных пунктов встречает якобы "как освободителей";

разговоры и мессенджеры граждан прослушиваются украинскими спецслужбами по правилам "военного времени";

Поэтому СБУ призывает проверять такую ​​информацию на страницах официальных государственных структур, ведь вся важная государственная информация в первую очередь появляется там.

К слову, с перечнем официальных источников информации вы можете ознакомиться здесь. Берегите себя от фейков и дезинформации.

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