В СБУ опровергли самые распространенные фейки оккупантов
Источник:СБУ
Каждый день российская пропаганда порождает новые фейковые новости и дезинформацию. Служба безопасности Украины опровергла самые распространенные из них.
В СБУ подчеркнули, что российские захватчики ежедневно несут серьезные потери и пытаются всеми средствами посеять панику. Однако всегда нужно проверять услышанную или увиденную информацию в официальных источниках информации.
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Самые распространенные фейки, которые создают захватчики:
- украинское руководство якобы покинуло территорию государства или подписало договор о капитуляции;
- население оккупированных населенных пунктов встречает якобы "как освободителей";
- разговоры и мессенджеры граждан прослушиваются украинскими спецслужбами по правилам "военного времени";
Поэтому СБУ призывает проверять такую информацию на страницах официальных государственных структур, ведь вся важная государственная информация в первую очередь появляется там.
К слову, с перечнем официальных источников информации вы можете ознакомиться здесь. Берегите себя от фейков и дезинформации.
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