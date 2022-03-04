В СБУ наголосили, що російські загарбники щодня несуть серйозні втрати та намагається всіма засобами посіяти паніку. Однак завжди потрібно перевіряти почуту чи побачену інформацію в офіційних джерелах інформації.
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Найпоширеніші фейки, які створюють загарбники:
- українське керівництво нібито покинуло територію держави або підписало договір про капітуляцію;
- населення окупованих населених пунктів зустрічає буцімто "як визволителів";
- розмови та месенджери громадян прослуховуються українськими спецслужбами за правилами "військового часу";
Тому СБУ закликає перевіряти таку інформацію на сторінках офіційних державних структур, адже вся важлива державна інформація першочергово з'являється там.
До слова, з переліком офіційних джерел інформації ви можете ознайомитися тут. Бережіть себе від фейків та дезінформації.
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