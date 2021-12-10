СБУ опубликовала документы, которые разоблачают репрессии СССР в Крыму

СБУ рассекретила архивные документы, которые разоблачают преступления советской власти в Крыму. Теперь материалы есть в свободном доступе.

В электронном доступе есть копии 30 дел

Документы содержат информацию о репрессированных и фотографии. О рассекреченных архивах работники Службы безопасности Украины и Отраслевого государственного архива рассказали на презентации.

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Сейчас определили перечень из 106 архивных дел, которые освещают репрессии советских органов государственной безопасности в Крыму. Из них обнародовали электронные копии 30 дел.

Материалы имеют важное значение в условиях гибридной войны с Россией и временной закрытости крымских архивов. В частности об инициированных из Москвы масштабных репрессиях, которые совершались коммунистическим тоталитарным режимом на Крымском полуострове,

– рассказали в СБУ.

Какие документы можно будет просмотреть онлайн

Акты об исполнении смертных приговоров органов ВЧК-ОГПУ за 1920 – 1922 и 1928 – 1934 годы;

Акты об исполнении решений судов в Крыму за 1920 – 1941 годы;

протоколы заседаний Крымских коллегий Всероссийской чрезвычайной комиссии и президиума Государственного политического управления в Симферополе, Севастополе и Феодосии за 1921 – 1922 годы;

часть протоколов заседаний тройки УНКВД Крымской АССР за 1937 год.

С архивными документами можно ознакомиться на официальном веб-портале Укргосархива в специальной рубрике "Документы Крыма". Читайте – по ссылке

В течение 2022 года Архив СБУ планирует пополнить коллекцию протоколами заседаний тройки УНКВД Крымской АССР и актами об исполнении смертных приговоров в Крыму в течение 1937 – 1938 годов.

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Полный текст публикации Службы безопасности Украины в телеграме:

СБУ рассекретила и опубликовала документы, которые разоблачают репрессии СССР в Крыму

"Обнародованные материалы имеют важное значение в условиях гибридной войны с Россией и временной закрытости Крымских архивов. В частности, об инициированных из Москвы масштабных репрессиях, творимых коммунистическим тоталитарным режимом на Крымском полуострове", – отметили представители Отраслевого государственного архива СБУ на презентации инициативы.

С архивными документами можно ознакомиться на официальном веб-портале Укргосархива в специальной рубрике "Документы Крыма".

Среди документов, которые отныне можно будет просмотреть онлайн:

акты об исполнении смертных приговоров органов ВЧК-ОГПУ за 1920 – 1922 и 1928 – 1934 годы и судебных органов на территории Крыма за 1920 – 1941 годы;

протоколы заседаний крымских коллегий Всероссийской Чрезвычайной комиссии и президиума Государственного Политического управления в городах Симферополь, Севастополь и Феодосия за 1921 – 1922 годы;

часть протоколов заседаний тройки УНКВД Крымской АССР за 1937 год.