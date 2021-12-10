СБУ опубликовала документы, которые разоблачают репрессии СССР в Крыму
Источник:телеграм СБУ
СБУ рассекретила архивные документы, которые разоблачают преступления советской власти в Крыму. Теперь материалы есть в свободном доступе.
В электронном доступе есть копии 30 дел
Документы содержат информацию о репрессированных и фотографии. О рассекреченных архивах работники Службы безопасности Украины и Отраслевого государственного архива рассказали на презентации.
Интересно Важно не допустить повторения трагедии, – СБУ до сих пор расследует преступления Голодомора-геноцида
Сейчас определили перечень из 106 архивных дел, которые освещают репрессии советских органов государственной безопасности в Крыму. Из них обнародовали электронные копии 30 дел.
Материалы имеют важное значение в условиях гибридной войны с Россией и временной закрытости крымских архивов. В частности об инициированных из Москвы масштабных репрессиях, которые совершались коммунистическим тоталитарным режимом на Крымском полуострове,
– рассказали в СБУ.
Какие документы можно будет просмотреть онлайн
- Акты об исполнении смертных приговоров органов ВЧК-ОГПУ за 1920 – 1922 и 1928 – 1934 годы;
- Акты об исполнении решений судов в Крыму за 1920 – 1941 годы;
- протоколы заседаний Крымских коллегий Всероссийской чрезвычайной комиссии и президиума Государственного политического управления в Симферополе, Севастополе и Феодосии за 1921 – 1922 годы;
- часть протоколов заседаний тройки УНКВД Крымской АССР за 1937 год.
В течение 2022 года Архив СБУ планирует пополнить коллекцию протоколами заседаний тройки УНКВД Крымской АССР и актами об исполнении смертных приговоров в Крыму в течение 1937 – 1938 годов.
Это может вас заинтересовать – Россия пытается оправдать аресты в Крыму: смотрите видео
Полный текст публикации Службы безопасности Украины в телеграме:
СБУ рассекретила и опубликовала документы, которые разоблачают репрессии СССР в Крыму
"Обнародованные материалы имеют важное значение в условиях гибридной войны с Россией и временной закрытости Крымских архивов. В частности, об инициированных из Москвы масштабных репрессиях, творимых коммунистическим тоталитарным режимом на Крымском полуострове", – отметили представители Отраслевого государственного архива СБУ на презентации инициативы.
С архивными документами можно ознакомиться на официальном веб-портале Укргосархива в специальной рубрике "Документы Крыма".
Среди документов, которые отныне можно будет просмотреть онлайн:
акты об исполнении смертных приговоров органов ВЧК-ОГПУ за 1920 – 1922 и 1928 – 1934 годы и судебных органов на территории Крыма за 1920 – 1941 годы;
протоколы заседаний крымских коллегий Всероссийской Чрезвычайной комиссии и президиума Государственного Политического управления в городах Симферополь, Севастополь и Феодосия за 1921 – 1922 годы;
часть протоколов заседаний тройки УНКВД Крымской АССР за 1937 год.