СБУ опубликовала тысячи документов о борьбе НКВД с УПА

Электронный архив Украинского освободительного движения пополнили еще 3,5 тысячи документов о борьбе с украинской повстанческой армией. Все документы связаны с деятельностью Народного комиссариата внутренних дел СССР.

В СБУ рассказали, что оригинал архива был вывезен в Москву в 1980-х годах. Однако сейчас его цифровая версия наконец-то доступна онлайн.

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Известно, что над публикацией работали специалисты архива СБУ совместно с коллегами-исследователями. Бумаги касаются событий в 1944-1945 годах на Волыни, Ровненщине, Тернопольщине, Львовщине и Ивано-Франковщине.

В коллекцию вошли:

подробные чертежи повстанческих тайников, сделанные энкаведистами,

списки потерь со стороны повстанцев,

отчетность о захваченном энкаведистами оружии.

Кроме того, среди документов есть отчеты о чрезвычайных событиях и небоевых потерях в рядах внутренних войск НКВД. В общей сложности электронный архив Украинского освободительного движения насчитывает 32 237 документов.

В сентябре 2021 года начался первый этап публикации документов. По словам экспертов, самое главное – это понимание того, как происходила партизанская война и с кем воевала Украинская повстанческая армия и Организация украинских националистов, а также кто был стороной, которая воюет, со стороны коммунистического Кремля.

Заметим, что перед развалом СССР архив частично вывезли, то есть документы были фактически похищены, из Украины в Россию. Большое количество документов вообще уничтожили.

В середине 1990-х годов удалось сделать копию некоторых дел на микропленках, а в 2000-х годах их передали в Центр исследований освободительного движения. И только когда появилась специальная техника для оцифровки, специалисты начали работать над тем, чтобы материалы были в свободном доступе для общества.