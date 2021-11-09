У СБУ розповіли, що оригінал архіву вивезли до Москви у 1980-х роках. Однак зараз його цифрова версія нарешті доступна онлайн.

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Відомо, що над публікацією працювали фахівці архіву СБУ спільно з колегами-дослідниками. Папери стосуються подій в 1944 – 1945 років на Волині, Рівненщині, Тернопільщині, Львівщині та Івано-Франківщині.

До колекції увійшли:

детальні креслення повстанських криївок, зроблені енкаведистами,

списки втрат з боку повстанців,

звітність про захоплену енкаведистами зброю

Окрім того, серед документів є звіти про надзвичайні події та небойові втрати у лавах внутрішніх військ НКВС. Загалом електронний архів Українського визвольного руху нараховує 32 237 документів.

Зверніть увагу! У вересні 2021 року розпочався перший етап публікації документів. За словами експертів, найголовніше – це розуміння того, як відбувалася партизанська війна та з ким воювала Українська повстанська армія й Організація українських націоналістів, а також хто був стороною, яка воює, з боку комуністичного Кремля.

Зауважимо, що перед розвалом СРСР архів частково вивезли, тобто документи були фактично викрадені, з України до Росії. Чималу кількість документів взагалі знищили.

У середині 1990-х років вдалося зробити копію деяких справ на мікроплівках, а у 2000 роках їх передали до Центру досліджень визвольного руху. І лише, коли з'явилась спеціальна техніка для оцифрування, фахівці почали працювати над тим, аби матеріали були в загальному доступі для суспільства.