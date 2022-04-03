СБУ открыла дело против главы Следственного комитета России Бастрыкина
Источник:СБУ
Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин решил, что юрисдикция его федерального органа распространяется на временно оккупированные территории Украины.
Очевидно, что федеральный орган России не имеет никакого права влиять на ситуацию в другом государстве. Но Бастрыкин думает по-другому.
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Поэтому Служба безопасности Украины открыла против него уголовное производство.
СБУ продолжает системную работу по привлечению к ответственности высокопоставленных чиновников из страны-агрессора за особо тяжкие преступления против Украины, – отметил спикер СБУ Артем Дехтяренко.
Напомним, Следственный комитет России постоянно расследует фейковые дела и просто всевозможные глупости. Так недавно Бастрыкин поручил подчиненным прочитать учебники по истории Украины и выявить там антироссийские факты. Кроме того, он заявлял, что в Харькове создали так называемые "летучие эскадроны смерти".
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