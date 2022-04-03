Очевидно, що федеральний орган Росії не має ніякого права впливати на ситуацію в іншій державі. Але Бастрикін думає по-іншому.

Важливо Світ має жахнутися того, що відбулося в Бучі і Гостомелі, в інших містах – не краще, – Арестович

Саме тому Служба безпеки України відкрила проти нього кримінальне провадження.

СБУ продовжує системну роботу щодо притягнення до відповідальності високопосадовців з країни-агресора за особливо тяжкі злочини проти України, – зазначив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Нагадаємо, Слідчий комітет Росії постійно розслідує фейкові справи та й просто всілякі дурниці. Так, нещодавно Бастрикін доручив підлеглим прочитати підручники з історії України та виявити там антиросійські факти. Крім того, він заявляв, що у Харкові створили так звані "летючі ескадрони смерті".

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