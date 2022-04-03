Цілий брифінг Арестович присвятив трагедії у Бучі, Гостомелі та Ірпені. Він закликав розповідати про це цілому світові.

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Жоден злочин не залишиться безкарним

Арестович запевнив, що жоден злочин ворога не залишиться безкарним. Цей жах, який скоїв окупант, має привернути увагу всього світу.

Світ має жахнутись від того, що відбулось в Бучі, Ірпені та Гостомелі. На жаль, в інших містах картина може бути не краща,

– повідомив Арестович.

Зазначимо, що моторошні кадри з Бучі та Ірпеня опублікував у соцмережах радник голови ОП Михайло Подоляк. Він звернувся до європейських лідерів і наголосив, що світ настільки боявся спровокувати росіян, що отримав новий геноцид.

Дивіться брифінг Олексія Арестовича: