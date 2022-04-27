СБУ перехватила в Черкасской области грузовик, который вез военное оборудование для России
Источник:пресс-служба СБУ
В Черкасской области Служба безопасности Украины перехватила грузовик, который вез "особый заказ" из Донецкой области в Россию. В нем были комплектующие к военному оборудованию.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Черкасской области. По информации сотрудников ведомства, оккупанты хотели скрыть груз, поэтому отправили его косвенным путем.
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Груз более чем на $100 тысяч
В СБУ отметили, что груз в виде комплектующих к оборудованию предназначался для производства российской военной техники. В частности, были детали для нужд самолетостроительной, судостроительной и других отраслей.
"В ходе осмотра груза обнаружили комплектующие запчасти почти на 100 тысяч долларов США. Сейчас все национализировали и установили на одном из предприятий военно-промышленного комплекса Украины, чтобы работало на оборону нашего государства", – отметили в пресс-службе.
СБУ перехватила военное оборудование, которое везли в Россию / Фото пресс-службы СБУ
К слову, вчера, 26 апреля, работники СБУ задержали 2 человек, подозреваемых в колаборанстве. По информации, они вероятно корректировали вражеский огонь по бронетанковым предприятиям Укроборонпрома.
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