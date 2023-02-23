СБУ переигрывает россиян в контрразведывательной деятельности, агентов задерживают каждый день, – эксперт

Постоянные задержания знаковых коллаборантов и предателей свидетельствуют о том, что СБУ обыгрывает россиян в контрразведывательной игре.

Об этом пишет политолог Тарас Загородний. По его убеждению, активные аресты агентов значительно усложняют для России вербовку новых изменников.

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"В последние месяцы участились сообщения СБУ о задержании российских агентов. Это свидетельствует не столько об увеличении их количества, сколько об улучшении работы Службы безопасности по выявлению агентов. СБУ переигрывает россиян в контрразведывательной игре и почти ежедневные задержания российских агентов – лучшее свидетельство этому", – отмечает Тарас Загородний.

В качестве примера он приводит задержание Дмитрия Скворцова – известного пропагандиста "русского мира", который писал статьи о том, как "Украина встретит "агрессора" хлебом-солью".

Скворцов почти год прятался в монастыре УПЦ (МП). СБУ сначала заочно выдала Скворцову подозрение в госизмене, а затем вычислила местонахождение и на этой неделе арестовала. Именно такие "скворцовы" уверяли всех в Кремле, что здесь подчиненных Шойгу будут встречать с цветами,

– подчеркивает Загородний.

Политолог также отмечает знаковое задержание главы села в Киевской области, который помогал россиянам и вербовщику ЧИК "Вагнер" в Виннице.

Загородний добавляет, что таких предателей, задержанных СБУ, впоследствии могут обменять на пленных украинских героев.

Напомним, что ранее Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк назвал одной из первоочередных задач СБУ борьбу с коллаборантами, приспешниками врага и предателями всех уровней.

На днях СБУ задержала пропагандиста "русского мера" Дмитрия Скворцова, руководителя села на Киевщине, предателя Вадима Мартынова да вербовщика для ЧВК Вагнер в Виннице.