СБУ подтвердила задержание президента "Мотор Сич" Богуслаева: в чем его подозревают
СБУ задержала почетного президента компании "Мотор Сич", экс-нардепа Вячеслава Богуслаева. Его подозревают в коллаборационизме и пособничестве России.
Кроме Богуслаева, СБУ также задержала начальника Департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сич". Им объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины – в коллаборационизме и пособничестве государству агрессору.
К теме Экс-владельца "Мотор Сич" Богуслаева задержали по подозрению в госизмене
Задержание произошло из-за поставок России товаров для штурмовиков
"Задержание произошло в рамках уголовного производства по незаконной поставке со стороны Мотор Сич товаров военного назначения для российской штурмовой авиации", – говорится в сообщении.
Как рассказали в СБУ, к сделке причастно руководство завода, расположенного в Запорожье. Чиновники сговорились с представителями российской корпорации "Ростех".Справка. "Ростех" – один из главных производителей вооружений для российской армии. Глава "Ростех" Сергей Чемезов находится в санкционном списке ЕС и Украины.
Подозреваемые чиновники наладили незаконную поставку в Россию оптовых партий украинских авиадвигателей. Благодаря украинской продукции Россия производила и ремонтировала:
- Ми-8АМТШ-ВН "Сапсон";
- КА-52 "Аллигатор";
- Ми-28Н "Ночной охотник".
СБУ задержала президента "Мотор Сич" Богуслаева / Фото СБУ
В СБУ заявили, что подтверждено, что Россия использовала соответствующую авиацию в войне против Украины.
Для обхода установленных ограничений на торговлю с Россией организаторы схемы использовали подконтрольные коммерческие структуры в трех странах Ближнего Востока, Европы и Восточной Азии. Именно эти компании отправляли "заказ" украинскому производителю якобы для нужд зарубежной стороны,
– рассказали в СБУ.
Посредники отправляли продукцию в Россию. Кроме того, Россия использовала иностранных подельников для ремонта и обслуживания собственной авиатехники с использованием украинских запчастей.
Богуслаев и скандалы "Мотор Сич": что известно
- Богуслаев имеет звание Героя Украины и дважды проходил в Верховную Раду от Партии регионов. В 2014 году попал в парламент от фракции "Воля народа".
- В Украине СМИ не раз сообщали о сотрудничестве Богуслаева с Россией. В 2015-2017 годах связанная с Богуслаевым компания "Борисфен" получила от россиян заказов на 3,5 миллиона долларов.
- Когда Украина запретила экспорт деталей в Россию, в 2017 году в сертификате авиационного регистра России указывалось, что двигатель ТВ3-117ВМ, который ставят на многоцелевые Ми-8, выполнен совместно с "Мотор Сич".
- В 2019 году журналисты Bihus.info разоблачили факт, что "Мотор Сич" и ее дочерние компании получали заказы на обслуживание специального летного отряда "Россия".
- В декабре 2019 года акции "Мотор Сич" купили компании из Китая, в частности – Skyrizon. Уже в январе 2020 года США ввели санкции против Skyrizon из-за угрозы национальной безопасности страны.
- Президент Владимир Зеленский по решению СНБО также применил ограничительные меры к Skyrizon, а в марте СНБО решил вернуть "Мотор Сич" в государственную собственность.
Как это было – скандал вокруг завода "Мотор Сич": смотрите видео