СБУ подтвердила задержание президента "Мотор Сич" Богуслаева: в чем его подозревают

СБУ задержала почетного президента компании "Мотор Сич", экс-нардепа Вячеслава Богуслаева. Его подозревают в коллаборационизме и пособничестве России.

Кроме Богуслаева, СБУ также задержала начальника Департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сич". Им объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины – в коллаборационизме и пособничестве государству агрессору.

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Задержание произошло из-за поставок России товаров для штурмовиков

"Задержание произошло в рамках уголовного производства по незаконной поставке со стороны Мотор Сич товаров военного назначения для российской штурмовой авиации", – говорится в сообщении.

Как рассказали в СБУ, к сделке причастно руководство завода, расположенного в Запорожье. Чиновники сговорились с представителями российской корпорации "Ростех".

. "Ростех" – один из главных производителей вооружений для российской армии. Глава "Ростех" Сергей Чемезов находится в санкционном списке ЕС и Украины.

Подозреваемые чиновники наладили незаконную поставку в Россию оптовых партий украинских авиадвигателей. Благодаря украинской продукции Россия производила и ремонтировала:

Ми-8АМТШ-ВН "Сапсон";

КА-52 "Аллигатор";

Ми-28Н "Ночной охотник".

СБУ задержала президента "Мотор Сич" Богуслаева / Фото СБУ

В СБУ заявили, что подтверждено, что Россия использовала соответствующую авиацию в войне против Украины.

Для обхода установленных ограничений на торговлю с Россией организаторы схемы использовали подконтрольные коммерческие структуры в трех странах Ближнего Востока, Европы и Восточной Азии. Именно эти компании отправляли "заказ" украинскому производителю якобы для нужд зарубежной стороны,

– рассказали в СБУ.

Посредники отправляли продукцию в Россию. Кроме того, Россия использовала иностранных подельников для ремонта и обслуживания собственной авиатехники с использованием украинских запчастей.

Богуслаев и скандалы "Мотор Сич": что известно

Богуслаев имеет звание Героя Украины и дважды проходил в Верховную Раду от Партии регионов. В 2014 году попал в парламент от фракции "Воля народа".

В Украине СМИ не раз сообщали о сотрудничестве Богуслаева с Россией. В 2015-2017 годах связанная с Богуслаевым компания "Борисфен" получила от россиян заказов на 3,5 миллиона долларов.

Когда Украина запретила экспорт деталей в Россию, в 2017 году в сертификате авиационного регистра России указывалось, что двигатель ТВ3-117ВМ, который ставят на многоцелевые Ми-8, выполнен совместно с "Мотор Сич".

В 2019 году журналисты Bihus.info разоблачили факт, что "Мотор Сич" и ее дочерние компании получали заказы на обслуживание специального летного отряда "Россия".

В декабре 2019 года акции "Мотор Сич" купили компании из Китая, в частности – Skyrizon. Уже в январе 2020 года США ввели санкции против Skyrizon из-за угрозы национальной безопасности страны.

Президент Владимир Зеленский по решению СНБО также применил ограничительные меры к Skyrizon, а в марте СНБО решил вернуть "Мотор Сич" в государственную собственность.

. ПАО "Мотор Сич" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию в более чем 100 стран мира. Предприятие в январе-сентябре 2020 года получило 930,2 миллиона гривен чистой прибыли.

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