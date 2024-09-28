СБУ поймала на взятке топ-менеджера Энергоатома, – СМИ

Служба безопасности Украины поймала на взятке директора по контрольно-ревизионной работе Энергоатома Александра Скопича.

Украинский журналист-расследователь Юрий Николов сообщил, что, по данным его источника, Скопича поймали на взятке 100 тысяч гривен, которые он требовал за дела с поставками топлива. Источники "Экономической правды" подтвердили эту информацию.

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Что известно о задержании чиновника Энергоатома

Юрий Николов сообщил, что СБУ задержало Скопича возле офиса компании на Гоголевской на взятке 100 тысяч гривен, которую он требовал за решение вопроса с поставками топлива.

Буквально 27 сентября нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк написал, что 9 ноября 2023 года на временную следственную комиссию (ВСК) из-за коррупции на закупках приходил оправдывать Энергоатом именно директор по контрольно-ревизионной работе.

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Журналист Юрий Николов рассказал, что Александр Скопич был одним из членов НАПК в 2016 – 2019 годах.