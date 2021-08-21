СБУ показала архив освободительной борьбы 1917 – 1921 годов: уникальные документы

Служба безопасности Украины обнародовала архив освободительной борьбы начала XX века. Документы касаются, в частности, деятельности Украинской Центральной рады и УНР.

В ведомстве подчеркнули, что скоро Украина будет праздновать 30 годовщину Независимости. Вместе с тем не стоит забывать, как именно украинский народ веками боролся за свободу.

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Сегодня, как и 100 лет назад, украинцы противостоят агрессии России

Важной частью этого пути стало национально-освободительное движение 1917 – 1921 годов, подчеркнули в Службе безопасности. "Помним тех, кто шел в бой под украинскими флагами и ради Независимости положил свою жизнь", – отметили там.

Как и сегодня, 100 лет назад, наши воины защищали украинскую государственность от российской агрессии. Смело воевали, верили в будущее и знали, что их потомки будут жить в свободной стране,

– отметили в СБУ.

Отметим, что в электронном архиве украинского освободительного движения есть много документов, касающихся Центрального совета, ЗУНР, УНР, Украинского государства Скоропадского и периода Директории.

Обнародованные исторические документы / Фото из архива СБУ

Больше о героях освободительной борьбы начала XX века – узнайте в собранных государственным Архивом СБУ документах. Чтобы просмотреть его – перейдите по ссылке.