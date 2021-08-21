У відомстві наголосили, що скоро Україна святкуватиме 30 річницю Незалежності. Водночас не варто забувати, як саме український народ віками виборював свободу.

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Сьогодні, як і 100 років тому, українці протистоять агресії Росії

Важливою частиною цього шляху став національно-визвольний рух 1917 – 1921 років, підкреслили у Службі безпеки. "Пам’ятаємо тих, хто йшов у бій під українськими прапорами та заради Незалежності поклав своє життя", – зазначили там.

Як і сьогодні, 100 років тому, наші воїни захищали українську державність від російської агресії. Сміливо воювали, вірили в майбутнє й знали, що їхні нащадки житимуть у вільній країні,

– наголосили у СБУ.

Зазначимо, що в електронному архіві українського визвольного руху є багато документів, які стосуються Центральної ради, ЗУНР, УНР, Української держави Скоропадського та періоду Директорії.

Оприлюднені історичні документи / Фото з архіву СБУ