СБУ показала новое видео со спецоперации "Паутина": зафиксирован полный путь одного из FPV-дронов

В Службе безопасности Украины опубликовали еще одно видео, которое касается спецоперации "Паутина". Ролик демонстрирует полный путь FPV-дрона, который поразил стратегический бомбардировщик.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на свои источники в СБУ. Ранее в Службе безопасности показали видео, как готовили операцию "Паутина".

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Какие новые кадры "Паутины" показали в СБУ

В Службе подчеркнули: заметно, что БПЛА летит на большое расстояние и беспрепятственно залетает на территорию аэродрома. Также на аэродроме виден дым от ранее пораженных самолетов-"стратегов".

Служба безопасности Украины обнародовала новое эксклюзивное видео со своей спецоперации "Паутина". На записи зафиксирован полный путь одного из FPV-дронов СБУ с момента старта с крыши модульного дома до поражения российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на аэродроме "Белая",

– говорится в сообщении.

СБУ выложила новые кадры из операции "Паутина": смотрите видео, как дрон поражает Ту-22М3

В ведомстве напомнили, что нанесли такие удары сразу по четырем военным аэродромам россиян: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". На этих аэродромах базировалась стратегическая авиация врага, которая часто обстреливает Украину.

Ориентировочная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации Службы безопасности "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США. Общие потери авиации противника составляют 41 единицу, среди которых самолеты А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, а также Ан-12 и Ил-78,

– добавили в СБУ.

Операцией "Паутина" непосредственно руководил глава СБУ Василий Малюк по поручению Президента Украины, Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского.