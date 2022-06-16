Следователи Службы безопасности получили доказательства использования запрещенных видов снарядов в ходе документирования военных преступлений российских захватчиков на территории Северной Салтовки. Этот жилой район города пострадал от вражеских бомбардировок и обстрелов больше всего.

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СБУ обнаружила обломки кассетных боеприпасов россиян в Харькове

По предварительным выводам экспертов, среди ряда вооружений, которым оккупанты били по Харькову, они также применяли для ударов по Северной Салтовке запрещенные в большинстве цивилизованных стран мира кассетные боеприпасы. Изъятые обломки были переданы на экспертизу.

В Службе безопасности Украины сообщили, что при осмотре следователями в целом задокументированы разрушения и повреждения почти всех зданий на территории жилого массива Северной Салтовки, в частности:

4 дошкольных учебных заведения;

2 общеобразовательных школ;

1 поликлиники;

2 супермаркетов;

59 многоквартирных жилых домов, высотой в 9, 12 и 16 этажей.

Последствия вражеских обстрелов района Северной Салтовки в Харькове: смотрите видео

К слову, в СБУ подчеркнули, что все собранные доказательства военных преступлений российских оккупантов будут переданы в Международный уголовный суд в Гааге. Все российские военные преступники будут привлечены к ответственности.

Россия применяет запретные боеприпасы для ударов по Украине не впервые

О первых случаях применения российскими оккупантами запрещенного вооружения стало известно еще в начале марта. С тех пор, видимо, не осталось ни одного отрезка фронта, где велись активные боевые действия в Украине, и где бы такое оружие ими не использовалось. Речь идет, в частности, об обстрелах россиянами кассетными и фосфорными боеприпасами.

В частности, недавно вражеские кассетные боеприпасы ударили по жилому району Синельниковского района, а именно Покровской территориальной общины в Днепропетровской области. К счастью, среди мирного населения тогда никто не пострадал, но вспыхнул пожар.

Благодаря перехватам СБУ известно также о постоянных ударах оккупантов фосфорными боеприпасами по Востоку Украины. Захватчик признался, что российское командование приказало обстреливать всех без исключения украинцев, в том числе мирное население.

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