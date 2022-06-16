Зазначається, що слідчі Служби безпеки здобули докази використання заборонених видів снарядів у ході документування воєнних злочинів російських загарбників на території Північної Салтівки. Цей житловий район міста постраждав від ворожих бомбардувань та обстрілів найбільше.

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СБУ виявила уламки касетних боєприпасів росіян у Харкові

За попередніми висновками експертів, з-поміж низки озброєння, яким окупанти гатили по Харкову, вони також застосовували для ударів по Північній Салтівці заборонені у більшості цивілізованих країн світу касетні боєприпаси. Вилучені уламки були передані на експертизу.

У Службі безпеки України повідомили, що під час огляду слідчими загалом задокументовано руйнування та пошкодження майже всіх будівель на території житлового масиву Північної Салтівки, зокрема:

4 дошкільних навчальних заклади;

2 загальноосвітніх шкіл;

1 поліклініки;

2 супермаркетів;

59 багатоквартирних житлових будинків, висотою у 9, 12 та 16 поверхів.

Наслідки ворожих обстрілів району Північної Салтівки у Харкові: дивіться відео

До слова, у СБУ наголосили, що усі зібрані докази воєнних злочинів російських окупантів будуть передані до Міжнародного кримінального суду у Гаазі. Всіх російських воєнних злочинців буде притягнуто до відповідальності.

Росія застосовує заборонені боєприпаси для ударів по Україні не вперше

Про перші випадки застосування російськими окупантами забороненого озброєння стало відомо ще на початку березня. Відтоді, мабуть, не залишилось жодного відтинку фронту, де велись активні бойові дії в Україні, і де б така зброя ними не використовувалась. Йдеться, зокрема про обстріли росіянами касетними та фосфорними боєприпаси.

Зокрема, нещодавно ворожі касетні боєприпаси вдарили по житловому району Синельниківського району, а саме Покровської територіальної громади, що у Дніпропетровській області. На щастя, серед мирного населення тоді ніхто не постраждав, втім спалахнула пожежа.

Завдяки перехопленням СБУ відомо також про постійні удари окупантів фосфорними боєприпасами по Сходу України. Загарбник зізнався, що російське командування віддало наказ обстрілювати всіх без винятку українців, у тому числі мирне населення.

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