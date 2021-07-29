В 2020 году незаконно приватизировали украинские курорты на 5 миллиардов: арестовали имущество
Источник:СБУ
Печерский районный суд Киева наложил арест на 45 комплексов ориентировочной стоимостью 5 миллиардов. Все они были незаконно выведены из государственной собственности в 2020 году.
Это вынужденный шаг, чтобы остановить преступную схему и не допустить убытков от незаконной приватизации государственных санаториев и объектов недвижимости, находящихся на балансе профсоюзов.
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Силовики провели обыски
Сегодня силовики провели обыски, чтобы получить доказательства противоправной деятельности злоумышленников.
- Следственные действия прошли в помещениях ЗАО "Укрпрофтур", ЧАО "Укрпрофздравница" и Федерации профсоюзов Украины.
Изъяли большое количество документов, которые имеют важное значение для досудебного расследования.
Злоумышленники создали действенную схему отчуждения государственного имущества. Она заключается в занижении рыночной стоимости объекта в десятки раз и осуществления покупателем минимальной официальной оплаты без согласования с Фондом государственного имущества,
– отметили в Службе безопасности.
В СБУ отметили, что это приводило к нанесению ущерба государству в особо крупных размерах.Обратите внимание! Потенциальная сумма неправомерной выгоды, которую получали должностные лица этих обществ, составляет примерно 50% за объект от его реальной стоимости.
- При этом реализация имущества осуществлялась родственникам или лицам с которыми достигнуто предварительное согласие.
Какие документы вывели из госсобственности
Задокументировано незаконное выведение из госсобственности таких объектов, как:
- Санаторий "ОКТЯБРЬ" (Конча-Заспа)
- курортные санатории в Одессе и Одесской области;
- более 15 санаторных объектов в курортном городе Очаков Николаевской области;
- дом в городе-курорте Моршин;
- и т.д.
Сейчас кибердепартамент СБУ совместно с ОГП и ГБР осуществляют досудебное расследование.
Сейчас кибердепартамент СБУ совместно с ОГП и ГБР осуществляют досудебное расследование.
Служба безопасности предотвратила незаконной приватизации 45 государственных санаториев и объектов недвижимости / Фото СБУ