СБУ приобщат к контролю за соблюдением карантинных ограничений

В Службе безопасности Украины заявили о намерении делать выборочные проверки соблюдения карантинных ограничений. Речь идет о заведениях общественного питания, кинотеатрах и других местах массового пребывания людей.

Об этом представители СБУ заявили во время совещания по вопросам противодействия COVID-19 под председательством Владимира Зеленского. Они также доложили о борьбе с подделкой ПЦР-тестов и COVID-сертификатов.

К теме Будут контролировать депутатов и журналистов: в Раде хотят усилить карантинные ограничения

Во время совещания Зеленский в очередной раз отметил необходимость разъяснительных работ по ограничениям, которые будут вводить.

Также президенту доложили о вакцинации в Украине и возможность внести изменения в постановление Кабмина о специальных мероприятиях по противодействию распространению COVID-19. Например, возможность пребывания в заведениях питания только при наличии сертификата о вакцинации.

Кабинет Министров утвердил перечень новых ограничений на межобластные перевозки. Пассажиров на рейсы предлагают допускать только при наличии COVID-сертификата.

Стоит прочитать Полицейские выяснили, что каждый десятый ездит в метро Киева без маски

COVID-19 в Украине: последние новости