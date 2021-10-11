СБУ приобщат к контролю за соблюдением карантинных ограничений
Источник:Офис Президента
В Службе безопасности Украины заявили о намерении делать выборочные проверки соблюдения карантинных ограничений. Речь идет о заведениях общественного питания, кинотеатрах и других местах массового пребывания людей.
Об этом представители СБУ заявили во время совещания по вопросам противодействия COVID-19 под председательством Владимира Зеленского. Они также доложили о борьбе с подделкой ПЦР-тестов и COVID-сертификатов.
К теме Будут контролировать депутатов и журналистов: в Раде хотят усилить карантинные ограничения
Во время совещания Зеленский в очередной раз отметил необходимость разъяснительных работ по ограничениям, которые будут вводить.
Также президенту доложили о вакцинации в Украине и возможность внести изменения в постановление Кабмина о специальных мероприятиях по противодействию распространению COVID-19. Например, возможность пребывания в заведениях питания только при наличии сертификата о вакцинации.Обратите внимание! Кабинет Министров утвердил перечень новых ограничений на межобластные перевозки. Пассажиров на рейсы предлагают допускать только при наличии COVID-сертификата.
Стоит прочитать Полицейские выяснили, что каждый десятый ездит в метро Киева без маски
COVID-19 в Украине: последние новости
- В Украине в течение 10 октября коронавирусом заболели 8 832 человека. Из них – 863 ребенка и 78 медработников.
- По состоянию на 11 октября, 16 украинских регионов находятся в оранжевой зоне эпидемической опасности. Самый высокий уровень заболеваемости сейчас в Черновицкой области.
- В Украине спрогнозировали ухудшение ситуации с коронавирусом осенью, по сравнению с весной. Сейчас рост заболеваемости свидетельствует о негативной динамике.