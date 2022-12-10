Контрразведочные мероприятия 10 декабря сотрудники СБУ проводят в Харьковской области. Рассказываем, в какие храмы наведались правоохранители с проверкой.

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В каких храмах проводят обыски

Свято-Покровский мужской монастырь;

Свято-Благовещенский кафедральный собор;

Свято-Казанский храм;

Храм иконы "Согласие погибших";

Свято-Успенский храм;

Свято-Петро-Павловский храм;

Свято-Николаевский храм;

Свято-Валентиновский храм;

Ольгинский храм;

Храм царицы Тамары;

Свято-Архангело-Михайловский храм;

Храм Георгия Победоносца;

Свято-Владимирский храм;

Свято-Вознесенский кафедральный собор Изюмской епархии УПЦ (МП).

Напоминаем, что обыски проводятся вместе с Нацгвардией и Государственной пограничной службой. Соответствующие мероприятия проводятся для того, чтобы противодействовать подрывной деятельности спецслужб России в нашем государстве.

СБУ посетила обысками в храмы УПЦ МП в Харьковской области / Фото СБУ

Операции, проводимые на территориях храмов УПЦ МП, позволяют сделать невозможным использование врагом религиозных общин. Таким образом правоохранители минимизируют шансы превратить их в ячейки "русского мира". Кроме того, предотвращают возможные провокации или террористические акты.

В Украине могут запретить УПЦ МП

Накануне народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что на Украине могут запретить деятельность церквей Московского патриархата. Об этом свидетельствует поддержание соответствующего законопроекта Комитетом ВРУ 9 декабря.

Комитет гуманитарной политики на своем заседании только рекомендовал соответствующий законопроект №8221. Как человек из Мариуполя полностью поддерживаю решения, помогающие вычищать "русский мир" из Украины,

– отметил нардеп.

Нардепка Наталья Пипа отметила, что Комитет ВРУ поддержал следующие законопроекты:

№8221, который предусматривает запрет РПЦ, а также подчиняющихся ей структур;

№8012 об обращении в КМУ о передНапомним, что накануне СБУ посетила объекты УПЦ МП в Киевской и Херсонской областях. В ходе обысков там обнаружили подозрительных лиц, незарегистрированное оружие, а также российские агитки.аче Почаевской лавры и Киево-Печерской лавры ПЦУ,

№8262, что предусматривает упрощенный переход МП к ВЦУ.

Напомним, что накануне СБУ посетила объекты УПЦ МП в Киевской и Херсонской областях. В ходе обысков там обнаружили подозрительных лиц, незарегистрированное оружие, а также российские агитки.