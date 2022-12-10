Контрразведочные мероприятия 10 декабря сотрудники СБУ проводят в Харьковской области. Рассказываем, в какие храмы наведались правоохранители с проверкой.
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В каких храмах проводят обыски
- Свято-Покровский мужской монастырь;
- Свято-Благовещенский кафедральный собор;
- Свято-Казанский храм;
- Храм иконы "Согласие погибших";
- Свято-Успенский храм;
- Свято-Петро-Павловский храм;
- Свято-Николаевский храм;
- Свято-Валентиновский храм;
- Ольгинский храм;
- Храм царицы Тамары;
- Свято-Архангело-Михайловский храм;
- Храм Георгия Победоносца;
- Свято-Владимирский храм;
- Свято-Вознесенский кафедральный собор Изюмской епархии УПЦ (МП).
Напоминаем, что обыски проводятся вместе с Нацгвардией и Государственной пограничной службой. Соответствующие мероприятия проводятся для того, чтобы противодействовать подрывной деятельности спецслужб России в нашем государстве.
СБУ посетила обысками в храмы УПЦ МП в Харьковской области / Фото СБУ
Операции, проводимые на территориях храмов УПЦ МП, позволяют сделать невозможным использование врагом религиозных общин. Таким образом правоохранители минимизируют шансы превратить их в ячейки "русского мира". Кроме того, предотвращают возможные провокации или террористические акты.
В Украине могут запретить УПЦ МП
Накануне народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что на Украине могут запретить деятельность церквей Московского патриархата. Об этом свидетельствует поддержание соответствующего законопроекта Комитетом ВРУ 9 декабря.
Комитет гуманитарной политики на своем заседании только рекомендовал соответствующий законопроект №8221. Как человек из Мариуполя полностью поддерживаю решения, помогающие вычищать "русский мир" из Украины,
– отметил нардеп.
Нардепка Наталья Пипа отметила, что Комитет ВРУ поддержал следующие законопроекты:
- №8221, который предусматривает запрет РПЦ, а также подчиняющихся ей структур;
- №8012 об обращении в КМУ о передНапомним, что накануне СБУ посетила объекты УПЦ МП в Киевской и Херсонской областях. В ходе обысков там обнаружили подозрительных лиц, незарегистрированное оружие, а также российские агитки.аче Почаевской лавры и Киево-Печерской лавры ПЦУ,
- №8262, что предусматривает упрощенный переход МП к ВЦУ.
Напомним, что накануне СБУ посетила объекты УПЦ МП в Киевской и Херсонской областях. В ходе обысков там обнаружили подозрительных лиц, незарегистрированное оружие, а также российские агитки.