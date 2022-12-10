Контррозвідувальні заходи 10 грудня співробітники СБУ проводять на Харківщині. Розповідаємо, до яких храмів навідалися правоохоронці з перевіркою.

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В яких храмах проводять обшуки

Свято-Покровський чоловічий монастир;

Свято-Благовіщенський кафедральний собор;

Свято-Казанський храм;

Храм ікони "Взискання загиблих";

Свято-Успенський храм;

Свято-Петро-Павлівський храм;

Свято-Миколаївський храм;

Свято-Валентинівський храм;

Ольгінський храм;

Храм цариці Тамари;

Свято-Архангело-Михайлівський храм;

Храм Георгія Переможця;

Свято-Володимирський храм;

Свято-Вознесенський кафедральний собор Ізюмської єпархії УПЦ (МП).

Нагадуємо, що обшуки проводять разом з Нацгвардією та Державною прикордонною службою. Відповідні заходи проводять задля того, щоб протидіяти підривній діяльності спецслужб Росії у нашій державі.

Операції, які проводять на територіях храмів УПЦ МП, дозволяють унеможливити використання ворогом релігійних громад. Таким чином правоохоронці мінімізують шанси перетворити їх на осередки "русского міра". Крім того, запобігають можливим провокаціям або терористичним актам.