Генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун сказал 24 каналу, что борьба спецслужб является динамичной. Потому что всегда внешние силы будут искать возможности завербовать кого-то внутри страны и затем использовать в собственных интересах.

Читайте также В СБУ рассказали, кто стоит за масштабной кибератакой на госреестры Минюста

Бдительность остается нашим оружием

Ягун рассказал, что проблема в Украине была по 2 направлениям.

Во-первых, агентура не сидела на низшем уровне. России не были нужны лейтенанты, капитаны, потому что она получала информацию непосредственно от некоторых руководителей – министров, депутатов. Этот уровень позволял россиянам полностью овладевать всеми ступенями и иметь данные из первых рук.

Когда после 2014 года началась чистка в ведомствах, они частично потеряли такую возможность. Потому что в основном те, что раскрыли себя как сторонники "русского мира", или сбежали, или отошли от возможности получать такую информацию,

– объяснил он.

Во-вторых, россияне начали активно работать на идеологической ниве. Была категория людей, которая не считала работу на Россию предательством. Они придерживались мнения, что мы якобы "одно государство" и "один народ".

Такие российские нарративы закладывались с детства. Это мы видели по Крымскому, Донецкому, Луганскому управлениям. Часть офицеров Службы безопасности перешли на службу врагу, даже не осознавая, что они предают свое государство,

– подчеркнул генерал-майор СБУ в запасе.

Сейчас, когда продолжается кровавое противостояние с Россией, лица, которые работают на нее (это уже третья категория предателей), это сознательные враги. Они понимают, что совершают измену.

Если к тем, кто раньше был предателями, есть вопросы, то к этим нет ни сожаления, ни сантиментов,

– отметил он.

В общем, по его словам, Служба безопасности и другие органы Украины значительно очистились, потому что пришла молодая кровь. За последние 10 лет личный состав изменился минимум на 50%. Те, кому не доверяли, были или зачищены, или задержаны, или сами ушли.

В то же время сейчас такая ситуация, что, к сожалению, пока есть враг на Севере и против нас будут работать так называемые "кроты", их всегда нужно будет выковыривать. Поэтому бдительность остается оружием тех, кто хочет победить,

– подчеркнул Виктор Ягун.

Отметим, что по словам политолога Алексея Голобуцкого, Россия не может создать устойчивую агентурную сеть в Украине. Потому что агентов, с которыми работают россияне, СБУ "обезвреживает быстрее, чем те успевают получить вознаграждение за свои преступления". По словам политолога, команда Малюка "разгромила российские сети" в первый год войны и продолжает успешно ликвидировать новую российскую агентуру.