Генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун сказав 24 Каналу, що боротьба спецслужб є динамічною. Тому що завжди зовнішні сили шукатимуть можливості завербувати когось всередині країни і потім використовувати у власних інтересах.

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Пильність залишається нашою зброєю

Ягун розповів, що проблема в Україні була по 2 напрямкам.

По-перше, агентура не сиділа на нижчому рівні. Росії не були потрібні лейтенанти, капітани, тому що вона отримувала інформацію безпосередньо від деяких керівників – міністрів, депутатів. Цей рівень дозволяв росіянами повністю опановувати всі щаблі і мати дані з перших рук.

Коли після 2014 року почалась чистка у відомствах, вони частково втратили таку можливість. Тому що здебільшого ті, що розкрили себе як прихильники "руского міра", або втекли, або відійшли від можливості отримувати таку інформацію,

– пояснив він.

По-друге, росіяни почали активно працювати на ідеологічній ниві. Була категорія людей, яка не вважала роботу на Росію зрадою. Вони дотримувались думки, що ми нібито "одна держава" і "один народ".

Такі російські наративи закладались з дитинства. Це ми бачили по Кримському, Донецькому, Луганському управлінням. Частина офіцерів Служби безпеки перейшли на службу ворогу, навіть не усвідомлюючи, що вони зраджують свою державу,

– наголосив генерал-майор СБУ в запасі.

Зараз, коли триває кроваве протистояння з Росією, особи, які працюють на Росію (це вже третя категорія зрадників), це свідомі вороги. Вони розуміють, що здійснюють зраду.

Якщо до тих, хто раніше був зрадниками, є питання, то до цих немає ані жалю, ані сантиментів,

– зазначив він.

Загалом, за його словами, Служба безпеки та інші органи України значно очистилися, тому що прийшла молода кров. За останні 10 років особовий склад змінився щонайменше на 50%. Ту, кому не довіряли, були або зачищені, або затримані, або самі пішли.

Водночас зараз така ситуація, що, на жаль, поки є ворог Півночі і буде проти нас працювати, будуть так звані "кроти" і їх завжди потрібно буде виколупувати. Тому пильність залишається зброєю тих, хто хоче перемогти,

– підкреслив Віктор Ягун.

Зазначимо, що за словами політолога Олексія Голобуцького, Росія не може створити сталу агентурну мережу в Україні. Тому що агентів, з якими працюють росіяни, СБУ "знешкоджує швидше, ніж ті встигають отримати винагороду за свої злочини". За словами політолога, команда Малюка "розгромила російські мережі" у перший рік війни і продовжує успішно ліквідовувати нову російську агентуру.