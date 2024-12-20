Наразі недоступні майже 30 сервісів на сайті та в застосунку Дія, однак фахівці працюють над відновленням роботи державних реєстрів. СБУ розпочала кримінальне провадження за фактом кібератаки. Про це 24 Канал пише з посиланням на тимчасового очільника Департаменту кібербезпеки СБУ Володимир Карастельова.

До теми Наймасштабніша кібератака на державні реєстри України: все, що варто знати

Хто міг скоїти кібератаку на реєстри Мін'юста

Як заявив Володимир Карастельов під час спільного брифінгу з міністеркою юстиції Ольгою Стефанішиною, спеціалісти Служби безпеки України працюють за трьома напрямками. З перших хвилин кібератаки вони відбивають напад, відновлюють реєстри і визначають, хто стоїть за цим злочином.

СБУ встановила, що до масштабної кібератаки може бути причетне хакерське угруповання, яке має зв'язки з ГРУ Росії. Ця версія є основною станом на зараз.

Також встановлено, що атака могла готуватися впродовж кількох місяців.

Як кібератака вплинула на роботу інформаційних систем

Ольга Стефанішина повідомила, що державні реєстри наразі не працюють, тривають роботи для їхнього відновлення. Вона заспокоїла громадян, що дані, які знаходилися у реєстрах, збережені і також будуть відновлені. На роботу інших систем кібератака не вплинула.

Нагадаємо, в СБУ поки що не підтверджують інформацію про витік даних внаслідок кібератаки на державні реєстри. Відновлення реєстрів, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції, розпочнеться в понеділок і може тривати близько двох тижнів.