СБУ провела антитеррористические учения в Винницкой области: фото и видео тренировок

Служба безопасности Украины провела многоэтапные антитеррористические учения в приграничных районах Винницкой области. Спецназовцы тренировались противодействовать условным диверсантам, которые прибыли в регион для провокации масштабной чрезвычайной ситуации.

Правоохранители обезвредили членов условных диверсионно-разведывательных групп, которые планировали совершить взрывы на объектах Днестровского гидротехнического каскада и нелегально бежать в самопровозглашенное Приднестровье.

Ранее Под носом у Лукашенко и Путина: СБУ провела антитеррористические учения возле границы с Беларусью

Детали антитеррористических учений СБУ

По легенде учений, условные диверсанты прибыли в регион с задачей спровоцировать масштабную чрезвычайную ситуацию. Злоумышленники хотели "взорвать" стратегические объекты энергоснабжения.

Участники тренировок задержали одну из "диверсионных" групп возле их укрытия. Другая группа после неудачной попытки "заминирования" объекта критической инфраструктуры, захватила заложников и выдвинула требования к руководству государства.

Далее прошли переговоры и совместные антитеррористические мероприятия. Силовики отвлекли внимание вооруженных "диверсантов" и ликвидировали их. Всех заложников удалось освободить.

В СБУ добавили, что особенностью тренировок был поиск и нейтрализация одновременно нескольких диверсионных групп возле границы в ночное время. Это позволило смоделировать максимально сложные и приближенные к реальным условиям антитеррористические учения.

Участники учений в Винницкой области

подразделения региональных управлений СБУ,

Национальная полиция,

Национальная гвардия,

Госпогранслужба,

представители органов власти и местного самоуправления.

Во время тренировок удалось реализовать следующие задачи

проверить готовность региональных субъектов борьбы с терроризмом к действиям в условиях потенциальной террористической угрозы;

успешно отработать алгоритмы межведомственного взаимодействия по предотвращению диверсионным и террористическим угрозам.

Правоохранители провели в Винницкой области антитеррористические учения: Фото СБУ

СБУ провела учения на границе с Приднестровьем: смотрите видео