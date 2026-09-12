Более 250 обысков по всей Украине: СБУ раскрыла схему фальсификации препарата для похудения

Служба безопасности Украины и прокуратура проводят масштабную спецоперацию по всей территории страны в связи с подделкой популярного средства для похудения. Силовики выявили факт незаконного изготовления и сбыта фальсифицированного препарата известного бренда.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Каковы подробности расследования?

Оперативники совместно с прокурорами проводят более 250 санкционированных обысков в различных регионах страны. Следственные действия продолжаются в рамках раскрытия масштабной подпольной сети.

Правоохранители установили факты незаконного изготовления и массового сбыта заведомо фальсифицированного лекарственного средства известного мирового бренда, которое реализовывалось под видом оригинала.

Следователи квалифицировали противоправные действия фигурантов по части 3 статьи 28 и части 2 статьи 321-1 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжается изъятие вещественных доказательств и установление всех участников преступной схемы, а подробности спецоперации силовики обещают обнародовать позднее.

Обыски из-за фальсификации препарата для похудения: смотрите фото СБУ

Напомним, что ранее СБУ и Нацполиция раскрыли в Киеве масштабную мошенническую сеть, которая похищала средства из криптокошельков граждан ЕС. В отдельные месяцы ее оборот достигал 1 миллиона долларов.

Организатором схемы был 25-летний киевский ИТ-специалист, который привлек несколько десятков ИТ-специалистов. Они выдавали себя за представителей известных криптоплатформ и через Telegram заманивали людей якобы выгодными инвестициями. Затем потерпевших перенаправляли на фишинговый сайт, где они подключали криптокошелек и подтверждали транзакцию. После этого специальный вредоносный код-дрейнер получал доступ к активам и переводил их на подконтрольные злоумышленникам адреса.

В ходе 23 обысков правоохранители изъяли технику, телефоны, наличные деньги и 16 дорогих автомобилей, в том числе Porsche, BMW и Mercedes-Benz. Фигурантам может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.