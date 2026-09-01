Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Что известно о мошеннической схеме, которую удалось раскрыть?

Организатором преступной группировки оказался 25-летний киевский ИТ-специалист. К незаконной деятельности он привлек несколько десятков столичных ИТ-специалистов, которые выдавали себя за представителей легитимных криптовалютных платформ.

Для поиска потенциальных жертв злоумышленники массово распространяли в популярных телеграм-каналах объявления о якобы высокодоходных инвестиционных проектах. Чтобы убедить клиентов в надежности вложений, мошенники демонстрировали им фальшивые результаты торгов и вымышленные показатели успешных сделок.

После установления контакта потерпевшим отправляли ссылку на фишинговый сайт, что полностью имитировал известный криптовалютный сервис. На этом ресурсе пользователей убеждали подключить свой виртуальный кошелек и подтвердить предложенную транзакцию.

Специально разработанный вредоносный код, так называемый "дрейнер", после подтверждения операции предоставлял мошенникам полный доступ к активам. В результате злоумышленники мгновенно списывали все цифровые средства на подконтрольные онлайн-адреса, полностью опустошая счета потерпевших.

В ходе 23 обысков в офисах и по местам жительства фигурантов правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны с доказательствами махинаций и наличные деньги. Кроме того, обнаружено 16 автомобилей премиум-класса, в том числе марок Porsche, BMW и Mercedes-Benz.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении участникам группировки уведомления о подозрении в рамках уголовного производства. За совершенные преступления фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Спецслужбы разоблачили кибермошенников / Фото Службы безопасности Украины

Напомним, в Черновцах суд приговорил 42-летнюю женщину, которая выдавала себя за волонтерку и обманула семьи пропавших без вести военных на сумму более 75 тысяч гривен. Она находила в соцсетях сообщения о поиске бойцов, убеждала их близких, что военные якобы живы и нуждаются в срочной эвакуации из "серой зоны", после чего выманивала деньги на вымышленные нужды. Чтобы вызвать доверие, мошенница использовала фотографии военнослужащих со страниц их родственников. Суд признал женщину виновной в мошенничестве и приговорил ее к трем годам лишения свободы.