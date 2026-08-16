Женщина обещала им организовать фальшивую эвакуацию раненых родственников. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Детали мошеннической схемы

По данным прокуроров, мошенническая схема действовала с ноября 2025 года по январь 2026 года. Злоумышленница создавала фальшивые аккаунты в Facebook и мессенджерах, где самостоятельно находила публикации о поиске пропавших бойцов.

Вступая в связь с их семьями, 42-летняя фигурантка убеждала их, что военные найдены живыми, но находятся в тяжелом состоянии. Согласно ее легенде, для срочной эвакуации раненых из "серой зоны" требовались средства, которые она просила перечислять на свои счета.

Чтобы убедить потерпевших в правдивости своих слов, псевдоволонтерша использовала фотографии военнослужащих, которые находила на страницах их родственников в соцсетях,

– добавили прокуроры.

После получения первых траншей она придумывала новые проблемы. В частности, заявляла о нехватке средств и требовала дополнительных переводов.

Правоохранители задержали фигурантку 28 января после получения части средств от одной из потерпевших.

Суд признал женщину виновной в мошенничестве в отношении семей военнослужащих, пропавших без вести во время войны (часть 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины). Ей назначили наказание – три года лишения свободы.

Сама женщина в суде признала свою вину, однако заявила, что не может объяснить свой поступок.

Напомним, задержаны двое молодых людей, которые под видом проверки средств спецслужбами выманили у бывшего народного депутата почти 32 тысячи долларов. Деньги уже возвращены владельцу, а подозреваемым может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.