Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Как злоумышленники хотели обмануть экс-депутата на большую сумму денег?

71-летний потерпевший, который был депутатом Верховной Рады первого созыва, отдал деньги под предлогом фиктивной проверки средств сотрудниками спецслужб.

К преступной схеме 20-летний житель Одессы привлек несовершеннолетнего знакомого. Оба фигуранта занимаются спортом, что и стало основой для их общения.

Младший сообщник выполнял роль курьера и получал инструкции через мессенджер Telegram. Именно туда ему прислали фотографию пенсионера, у которого нужно было забрать наличные.

За свою работу 17-летний парень должен был оставить себе 600 долларов США вознаграждения. Остальную сумму он планировал перечислить через пункт обмена валют на указанный организаторами криптокошелек.

Двое юношей выманили у экс-депутата более 30 тысяч долларов США / Фото Киевской городской прокуратуры

В настоящее время обоим фигурантам сообщено о подозрении в пособничестве мошенничеству. За содеянное им грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы писали, что правоохранители провели масштабную проверку инфраструктуры почти сотни мошеннических колл-центров. Их сотрудники заманивали людей на фиктивные инвестиционные платформы, чтобы получить доступ к банковским счетам.

Также, как уже сообщалось, недавно арестовали организатора мошеннической сети Money 24/7, которая маскировалась под сервис обмена криптоактивов. Кроме того, был задержан мошенник, который за миллион долларов обещал клиенту избежать экстрадиции в Россию.