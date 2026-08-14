Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Як зловмисники хотіли обманути екснардепа на велику суму грошей?

71-річний потерпілий, який був депутатом Верховної Ради першого скликання, віддав гроші під приводом фіктивної перевірки коштів працівниками спецслужб.

До злочинної схеми 20-річний житель Одеси залучив неповнолітнього знайомого. Обидва фігуранти займаються спортом, що і стало підґрунтям для їхнього спілкування.

Молодший спільник виконував роль кур'єра та отримував інструкції через месенджер Telegram. Саме там йому надіслали фотографію пенсіонера, у якого потрібно було забрати готівку.

За свою роботу 17-річний хлопець мав залишити собі 600 доларів США винагороди. Решту суми він планував перерахувати через пункт обміну валют на вказаний організаторами криптогаманець.

Двоє юнаків виманили в екснардепа понад 30 тисяч доларів США / Фото Київської міської прокуратури

Наразі обом фігурантам повідомили про підозру в пособництві шахрайству. За вчинене їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше ми писали, що правоохоронці провели масштабну перевірку інфраструктури майже сотні шахрайських кол-центрів. Їхні працівники заманювали людей на фіктивні інвестиційні платформи, щоб отримати доступ до банківських рахунків.

Також, як уже повідомлялося, нещодавно заарештували організатора шахрайської мережі Money 24/7, яка маскувалася під сервіс обміну криптоактивів. Крім того, був затриманий аферист, який за мільйон доларів обіцяв клієнту уникнути екстрадиції до Росії.