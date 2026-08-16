Жінка обіцяла їм організувати фейкову евакуацію поранених близьких. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Деталі шахрайської схеми

За даними прокурорів, шахрайська схема діяла з листопада 2025 року до січня 2026 року. Зловмисниця створювала фейкові акаунти у Facebook та месенджерах, де самостійно знаходила публікації про пошук зниклих бійців.

Виходячи на зв'язок із їхніми родинами, 42-річна фігурантка переконувала їх, що військові знайдені живими, але перебувають у важкому стані. За її легендою, для термінової евакуації поранених із "сірої зони" потрібні були кошти, які вона просила переказувати на свої рахунки.

Щоб переконати потерпілих у правдивості своїх слів, псевдоволонтерка використовувала фотографії військовослужбовців, які знаходила на сторінках їхніх родичів у соцмережах,

– додали прокурори.

Після отримання перших траншів вона вигадувала нові проблеми. Зокрема, заявляла про нестачу коштів та вимагала додаткових переказів.

Правоохоронці затримали фігурантку 28 січня після одержання частини коштів від однієї з потерпілих.

Суд визнав жінку винною у шахрайстві щодо родин військовослужбовців, які зникли безвісти під час війни (частина 4 статті 190 Кримінального кодексу України). Їй призначили покарання – три роки позбавлення волі.

Сама жінка у суді визнала свою провину, однак заявила, що не може пояснити свій вчинок.

Нагадаємо, затримано двоє молодиків, які під виглядом перевірки коштів спецслужбами виманили у колишнього нардепа майже 32 тисячі доларів. Гроші вже повернули власнику, а підозрюваним може загрожувати до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна.